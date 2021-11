Waarschuwingen voor jojo-coronabeleid: 'Kan averechts effect hebben'

Ook de Raad van State stipt dat dilemma aan. Volgens het adviesorgaan is een zo snel mogelijke afschaling van maatregelen "vanuit een oogpunt van proportionaliteit" best begrijpelijk. De anderhalvemeterregel mag bijvoorbeeld alleen gelden als die noodzakelijk en proportioneel is voor de bestrijding van de epidemie.

Met andere woorden: we moeten geen regels in stand houden die niet langer nodig zijn of niet meer in verhouding staan tot de epidemiologische situatie van dat moment. "Dat is een grijs gebied", zegt gezondheidscommunicatiewetenschapper Van Weert. "Het OMT berekent wel een en ander, maar je kunt niet alles precies voorspellen. Bij twijfel kun je beter aan de zekere kant gaan zitten: in stapjes versoepelen." Bijkomend voordeel is volgens Van Weert dat je dan ook beter inzicht krijgt in de effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen.

"En natuurlijk wil je als politiek ook graag positief nieuws brengen. Maar als het achteraf 'overpositief' was, dan is dat niet goed voor het vertrouwen."