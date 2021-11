Stijgende cijfers, slecht gedrag en rellen: de dilemma's van het kabinet

Er zit dus veel spanning op de besluiten van het kabinet; dat werd afgelopen weekend ook duidelijk op verschillende plekken in het land. In Rotterdam ontaardde vrijdag een anti-2G-demonstratie in grof geweld. Zaterdag en zondag volgde onrust in andere steden, hoewel de link met het coronabeleid vaak niet duidelijk was.

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie duidde de ongeregeldheden als volgt: "De coronamaatregelen maken veel los in de maatschappij. De politie merkt dat er een tweedeling is ontstaan."

Ook Rutte erkent de spanning in de maatschappij door "alle ellende van corona", maar hij twijfelt er wel aan of dat nou wel de aanleiding was voor het geweld. "Puur geweld onder het mom van demonstreren", duidt de demissionair premier de gebeurtenissen van het weekend.

Omstreden 2G

Dan is er de kwestie van de drie omstreden wetsvoorstellen rond het coronabewijs. Een daarvan gaat over het 2G-syteem (alleen nog een QR-code bij volledige vaccinatie of genezen verklaring), dat bedoeld was als vervolg op de de huidige maatregelen.

Dat vervolg lijkt er voorlopig niet komen; de Tweede Kamer maakte vandaag duidelijk de tijd te nemen voor de behandeling van de wetsvoorstellen. Een tegenvaller voor het kabinet, want dat had gevraagd of de behandeling nog deze week kon.

De 2G zit dus voorlopig niet in het assortiment mogelijke maatregelen van het kabinet. Wat er de komende tijd wel in zit, hangt grotendeels af van het OMT. Dat komt vrijdag weer bij elkaar om te wegen wat er nodig is om de golf af te vlakken.

En mogelijk horen we daarvoor alweer meer van het kabinet. Morgen komen de meest betrokken ministers bij elkaar om te bespreken of er versneld een persconferentie moet komen.