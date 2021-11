RIVM: 'Aanhoudende stijging coronacijfers op alle fronten'

De afgelopen week werden er 154.000 positieve testen gemeld bij het RIVM. Dat betekent een stijging van 39 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor en opnieuw een weekrecord sinds de start van de coronacrisis. Daarbij moet steeds worden opgemerkt dat er tijdens de eerste golf nauwelijks testen beschikbaar waren.

Ondanks de drukte in de teststraten van de GGD werd er de voorbije week ook meer getest, in totaal bijna 630.000 keer. Dat betekent dat 22,2 procent van de testen positief uitviel, tegen 19,6 procent een week eerder.

Kinderen grootste groep

Het resultaat van de onlangs genomen maatregelen is nog niet te zien in de cijfers. Als dat effect er komt, is dat volgens het RIVM pas volgende week te zien. Nu is er volgens het instituut nog sprake van een "aanhoudende stijging op alle fronten". Volgens Susan van den Hof van het RIVM hebben de capaciteitsproblemen bij de GGD mogelijk een licht remmende werking gehad op de besmettingscijfers.

Het RIVM ziet geen lichtpuntjes in de cijfers: