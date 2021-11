Testafspraak maken bij GGD vrijwel onmogelijk door drukte

Het is op dit moment door grote drukte vrijwel onmogelijk om telefonisch of online een testafspraak te maken bij de GGD.

Bij het invoeren van een postcode bij coronatest.nl wordt normaal een locatie in de buurt getoond waar een test gedaan kan worden. Op dit moment is bij vrijwel alle postcodes te zien dat geen testplaats gevonden kan worden.

En wie belt naar het landelijke GGD-nummer krijgt op veel momenten te horen dat er geen telefoonlijnen beschikbaar zijn en dat de verbinding wordt verbroken.

Mogelijk is er wel testcapaciteit

Dat online geen opties worden getoond, betekent niet per se dat er geen testcapaciteit beschikbaar is, stelt GGD GHOR. Wie online een afspraak maakt en zijn of haar postcode invoert, krijgt een aantal opties voor mogelijke testlocaties.

In het systeem worden al die plekken dan tijdelijk gereserveerd. Dat betekent dat als te veel mensen tegelijk inloggen voor het plannen van een afspraak, meerdere tijdstippen per persoon tijdelijk niet beschikbaar zijn en er dus helemaal geen plek meer lijkt te zijn.

120.000 tests

In de callcenters werken 4000 mensen, die volgens programmadirecteur Jaap Eikelboom ook na sluitingstijd van de lijnen nog wachtrijen wegwerken en testresultaten doorbellen.

Gisteren liet koepelorganisatie GGD GHOR al weten dat de vraag naar tests zo hoog is dat de GGD's hun maximale capaciteit hebben bereikt. De organisatie liet weten dat geprobeerd wordt om op te schalen naar een maximale capaciteit van 120.000 tests per dag. Dat is volgens Eikelboom vanwege personeelsgebrek heel lastig: "Tegen deze explosieve groei kunnen wij bijna niet werven."

Vorige week werden er 560.000 tests afgenomen, een verdubbeling ten opzichte van twee weken eerder.