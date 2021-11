Kinderen op basisschool nu groep met meeste positieve testen

Na een stabilisatie in de weken daarvoor steeg ook het percentage positieve testen weer stevig. 19,6 procent van de 544.000 testen die de voorbije zeven dagen door de GGD werden gedaan, viel positief uit. De weken daarvoor was dat percentage 17,2 procent. Voor zover bekend is het percentage positieve testen sinds de start van de crisis niet zo hoog geweest.

Van den Hof ziet een verband met de vele zelftests die mensen tegenwoordig doen en die vorig jaar nog ontbraken. Vrijwel iedereen met zo'n positieve zelftest gaat naar de GGD om de uitslag bevestigd te krijgen. "Zonder die zelftests is het percentage positieven 12,5 procent", aldus van Van den Hof.

R-getal op 1,21

Het reproductiegetal was op 1 november 1,21. Dat betekent dat op dat moment 100 geïnfecteerde mensen 121 anderen besmetten en de epidemie nog duidelijk in opmars was. Met het afgelopen vrijdag gepresenteerde maatregelenpakket hoopt het demissionaire kabinet die trend te keren.

De meeste positieve testen waren de afgelopen zeven dagen nog altijd in de GGD-regio's Noord-Zuid Limburg (828 op 100.000 inwoners) en Zuid-Holland-Zuid (onder meer Dordrecht, 813). Groningen heeft de laagste besmettingsgraad met 390 op 100.000 inwoners.