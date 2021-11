Vanaf morgen 1,5 meter afstand houden weer verplicht, boete is 95 euro

Vanaf morgen is het weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Nu is het nog een dringend advies. Het demissionaire kabinet kondigde al eerder aan dat vanwege de oplopende coronaregels weer een verplichting gaat gelden, maar dat moest nog wel juridisch worden geregeld.

Dat is nu gebeurd en vanaf morgen kunnen politie en boa's er weer op handhaven. Mensen die zich er niet aan houden, krijgen een waarschuwing en kunnen daarna een boete krijgen van 95 euro.

Volgens het kabinet is het houden van 1,5 meter afstand een van de belangrijkste basisregels om het aantal besmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen.

De verplichting geldt niet voor mensen die tot één huishouden horen en ook niet op plekken waar een coronatoegangsbewijs nodig is, zoals in een restaurant. De anderhalvemeterregel is bijvoorbeeld ook niet verplicht als mensen een sport beoefenen waar afstand niet mogelijk is.