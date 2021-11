OMT'ers willen snel actie uit Den Haag: 'Ze zijn met de verkeerde onderwerpen bezig'

Bonten wil niet zeggen wat er volgens hem moet gebeuren. "Dit zijn de opties die we hebben. Het is een politiek besluit om te kiezen wat we gaan doen."

"Als maatregelen onbespreekbaar zijn, dan moet de vaccinatiegraad snel heel erg omhoog. En tot die tijd moeten de ziekenhuizen zien te overleven. Als we het niet over de vaccinatiegraad kunnen hebben, dan rest slechts één ding: maatregelen aanscherpen om de ziekenhuizen overeind te houden. Daarmee bouwen mensen geen verdere immuniteit op. Dat betekent dat we de maatregelen waarschijnlijk moeten aanhouden tot het voorjaar ons uit die crisis gaat halen. Dus: de politiek, het kabinet en de Tweede Kamer, moeten nu echt keuzes gaan maken."

"Kijk hoe het in de ziekenhuizen is, kijk naar de cijfers van vandaag. Kijk naar de cijfers van de laatste weken. Kijk naar het draagvlak voor de huidige maatregelen en hoe die uitgevoerd worden. Er moet iets gebeuren en de politiek moet daarin verantwoordelijkheid nemen. Zowel het kabinet als de Tweede Kamerfracties", zegt Bonten.

IC-hoofd Gommers vreest dat code zwart over tien dagen geldt in de ziekenhuizen. Er zijn dan te weinig IC-bedden voor iedereen en artsen moeten dan bepalen wie wel of niet intensieve zorg krijgt. Tijdens een hoorzitting zei Gommers dinsdag tegen Kamerleden dat het niet haalbaar is om het totaal aantal IC-bedden op te schalen, zoals demissionair minister Hugo de Jonge wil. Steeds meer personeel zit ziek thuis met kinderen die corona hebben.

De hoorzitting in de Kamer ging over de plannen van het kabinet om het gebruik van het coronatoegangsbewijs uit te breiden en 2G-beleid mogelijk te maken. Maar volgens Gommers zou het veel verstandiger zijn om te praten over een harde lockdown vanaf volgende week, inclusief sluiting van de scholen.

Demissionair minister De Jonge zei maandag dat code zwart "nog ver weg is". Ook Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding zei dat de ziekenhuisbezetting de piek van vorige winter nadert, maar dat er nog geen sprake is van code zwart.

Bonten is kritisch over de aanpak in Den Haag. "Ik heb vorige week even naar dat kameruurtje geluisterd: het is dramatisch. Ze moeten echt een front vormen en zorgen dat wij met het land door deze crisis komen, in plaats van te bakkeleien over details. Ze zijn met de verkeerde onderwerpen bezig, ze moeten zorgen dat we met dit land door deze winter komen, zonder dat we drie, vier maanden in een lockdown moeten."

