Basisregels corona steeds slechter nageleefd, 'de angst is weg'

Tijdens de eerste lockdown waren we volgens Dijkstra nog "naïef en bang". "We zijn nu inmiddels ervaren. We weten hoe we mondkapjes moeten dragen, we weten ook dat het meestal wel meevalt als je je niet aan de regels houdt. De meeste mensen worden dan niet ziek. We staan er nu dus heel anders in. Die gevoelens van angst om zelf ziek te worden zijn voor een groot deel weg."

'Staat verder van mensen af'

Doordat mensen nu veel minder bang zijn om zelf ziek te worden, zijn ze volgens Dijkstra ook minder bereid om moeite te doen om zich aan de regels te houden. Er is nu een andere motivatie nodig om de regels na te leven. Zoals de druk op de zorgmedewerkers te verminderen, zodat patiënten in de reguliere zorg nog geholpen kunnen worden of om een nieuwe slag voor de horeca te voorkomen als er extra maatregelen moeten komen.

"En dat zijn heel belangrijke dingen, maar dat wil niet altijd zeggen dat mensen dat zelf ook zo voelen", zegt Dijkstra. "Het treft hen niet persoonlijk. De menselijke geest zit zo in elkaar dat dit toch echt verder af staat dan als je zelf ziek wordt, of een naaste."

Ook het gedrag van anderen speelt een belangrijke rol bij de motivatie van mensen. "Mensen kijken naar anderen en passen daar hun gedrag op aan. Als ze zien dat veel mensen niet meedoen, dan kan dat de motivatie negatief beïnvloeden om zelf wel de regels te volgen."

En veel mensen kennen de basismaatregelen niet precies of houden zich er bewust niet aan: