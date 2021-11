Politie bekogeld met vuurwerk in Arnhem, vijf arrestaties

Bij onrust in Arnhem zijn gisteravond vijf mensen aangehouden. In de buurt van station Velperpoort was een grote groep jongeren bijeen na een oproep via sociale media. Ze staken vuurwerk af en gooiden dat naar de politie.

Voor zover bekend raakte niemand gewond, wel is een politieauto beschadigd geraakt. De vijf zijn aangehouden voor het vuurwerk en het niet opvolgen van aanwijzingen van agenten, meldt Omroep Gelderland.

Op sociale media was opgeroepen om naar het station te komen om "op te staan voor de vrijheid". Een groep van zo'n 150 mensen had daaraan gehoor gegeven.

Volgens burgemeester Marcouch was er geen demonstratie aangekondigd, maar ging het om relschoppers die de orde wilde verstoren. Hij kondigde een noodbevel af, ook vanwege de onrust van de afgelopen dagen in plaatsen in het land. De jongeren in Arnhem werden door de politie weggestuurd.

Gerichte schoten

Sinds vrijdag zijn bij ongeregeldheden in meerdere plaatsen in het land in totaal 173 mensen aangehouden, schreef minister Grapperhaus gisteren aan de Tweede Kamer.