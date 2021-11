Opnieuw onrustige avond op sommige plekken, meerdere arrestaties

Ook in Drachten werd een noodbevel ingesteld uit vrees voor onlusten, maar het bleef rustig in de Friese plaats. De gemeente vreesde eerder op de dag voor het ontstaan van "ernstige wanordelijkheden". Op sociale media werden oproepen gedaan om onder andere in Drachten bijeen te komen, maar het bleef voor zover bekend rustig.

In Roosendaal pakte de politie acht mensen op. In de wijk Langdonk werd onder meer brand gesticht in een bushokje, bij afval en in een speeltuin, meldt de gemeente. Ook werd op meerdere plaatsen vuurwerk afgestoken. In de wijk was een groep van zo'n 15 relschoppers actief.

Apeldoorn en Groningen

Tientallen jongeren richtten in Apeldoorn vernielingen aan bij een rotonde, meldt Omroep Gelderland. De groep stak enkele bosjes in brand en gooide vuurwerk naar agenten. Verder zouden ze verkeersborden en een bushokje hebben vernield. Of er arrestaties zijn verricht is niet duidelijk.

In Groningen probeerde de politie volgens RTV Noord groepen jongeren uit elkaar te houden, zodat zij niet op één plek samen konden komen. Later op de avond werd het weer rustig. Over arrestaties in Groningen is niets bekend.

De afgelopen dagen waren op meerdere plekken in het land ongeregeldheden in de avond en nacht. Tientallen mensen zijn opgepakt voor onder meer vernielingen, brandstichtingen, het afsteken van vuurwerk of geweld. Vooral op vrijdagavond liep het uit de hand, in Rotterdam. Vorige nacht was het onrustig in onder meer Enschede, Groningen en Roosendaal.