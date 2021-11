'Gemeenten lopen bij rellen achter feiten aan door besloten groepen'

Een zeer verregaande mogelijkheid voor burgemeesters en politie is het instellen van een zogenoemde kill switch, waarbij ze in een bepaald gebied het internetverkeer of bepaalde sociale netwerken stilleggen. "Technisch is dat mogelijk en in Engeland is dat ook één keer gebruikt", zegt De Vries. "Daar kwam echter zo veel kritiek op dat het daarna niet meer is gebeurd."

Deze methode wordt tot nu toe vooral ingezet door autoritaire regimes om onwelgevallige meningen te censureren of anti-regeringsprotesten te voorkomen en wordt door mensenrechtenorganisaties hevig bekritiseerd.

Volgens De Vries zou het juist extra druk leggen op hulpdiensten. "Dan gaat iedereen 112 bellen en dat nummer moet bereikbaar blijven."