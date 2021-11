Nog acht verdachten vast voor rellen Rotterdam, bij elkaar 49 aanhoudingen

Het Openbaar Ministerie heeft in een update van het onderzoek naar de rellen in Rotterdam bekendgemaakt dat er nog acht verdachten vastzitten. Zij worden verdacht van onder meer openlijke geweldpleging, vernieling en het hinderen of belagen van hulpverleners.

Ze worden waarschijnlijk komende week voorgeleid aan de rechter-commissaris. In totaal zijn er volgens justitie 49 mensen aangehouden. Mogelijk volgen er meer arrestaties. Het OM zegt dat er nog uren aan beeldmateriaal wordt bekeken en getuigen gehoord moeten worden.

De meesten van de tientallen verdachten komen uit Rotterdam en omgeving, maar er zijn ook verdachten uit Brabant en Noord-Holland. Er zijn volgens het OM zes minderjarigen aangehouden. Gisteren meldde politie Rotterdam nog 51 aanhoudingen, van wie ongeveer de helft "nog net minderjarig" zou zijn.

Een deel van de verdachten die zijn vrijgelaten mag zich voorlopig niet ophouden op bepaalde plekken in het centrum van Rotterdam en in Rotterdam-Zuid, meldt het OM.

Gewonden door kogels

Het OM laat verder weten dat het er inmiddels "op lijkt" dat er vier mensen zijn geraakt door kogels. De politie meldde gisteravond nog een aantal van drie. Dat er doden zijn gevallen wordt door het OM expliciet ontkend, wat de politie eerder ook al deed na "geruchten" op onder meer sociale media.

Onder leiding van het OM gaat een team van twintig rechercheurs de rellen verder in kaart brengen. Het onderzoeksteam gaat ook op zoek naar mogelijke organisatoren van de rellen, die hebben opgeroepen tot geweld en vernielingen. Dit kan tot nieuwe aanhoudingen leiden.

De rijksrecherche onderzoekt wanneer de politie geschoten heeft en of de verwondingen van de vier personen komen door politiekogels.