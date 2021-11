Politiechef Rotterdam: 'Voordat agent gericht schiet, moet er echt wat gebeuren'

Relschoppers die gisteravond in Rotterdam met onder meer vuurwerk en stenen de confrontatie zochten met de politie, hadden alleen dat als doel. Dat zegt de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke in een reactie tegen de NOS: "Ik wil dit niet zien als demonstranten. Dit zijn wat mij betreft criminelen die pogingen hebben gedaan mijn politiemensen te verwonden of zelfs dood te maken."

Volgens Westerbeke zijn er momenten geweest dat agenten echt in het nauw zijn gedreven door relschoppers. Dat is ook de reden dat er door de politie waarschuwingsschoten zijn gelost en er zelfs gericht is geschoten, aldus de politiechef: "Voordat een politieman zijn wapen trekt en schiet, en zelfs gericht schiet, moet er echt wat gebeuren. Dan moet er een situatie zijn ontstaan waarin ze dachten: ik kan me hier alleen nog uit redden door dat laatste middel te gebruiken."

Op social media worden onder andere deze video's gedeeld van momenten waarop geschoten zou zijn: