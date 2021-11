Politie schiet zelden gericht bij rellen, eerder in 2009 en 1999

"Vermoedelijk zijn agenten in het nauw belaagd met zware materialen en hebben ze zich moeten verdedigen", zegt politiewetenschapper Timmer. Onderzoek zal dit nog moeten uitwijzen. Op sociale media is kritiek geuit dat agenten in bepaalde gevallen te hard hebben opgetreden en buitensporig geweld hebben gebruikt. Aboutaleb zei gisterenavond dat de politie goed gehandeld heeft.

Strandrellen Hoek van Holland

De laatste keer dat de politie op mensen heeft geschoten bij rellen was volgens Timmer bij Hoek van Holland in 2009. Bij die zogenoemde strandrellen viel een dode door politiekogels. De politie ging over tot geweld toen twee agenten in burger in het nauw kwamen nadat ze op een strandfeest waren herkend door een groep hooligans.

Ook bij de kampioensrellen in het centrum van Rotterdam in 1999 schoot de politie met scherp. Ook toen liep de situatie op de Coolsingel compleet uit de hand. Dat gebeurde nadat er een feest was losgebarsten omdat Feyenoord landskampioen was geworden. "Toen werden er vier mensen geraakt door politiekogels", zegt Timmer.

Korpschef: we krijgen de volle laag

Korpschef Henk van Essen maakt zich zorgen over het geweld tegen agenten, zegt hij in een interview met De Telegraaf. Hij ziet de intolerantie toenemen en de radicale onderstromen zich steeds heftiger uiten. "Wij faciliteren nota bene de demonstraties, maar de collega's krijgen wel de volle laag. Het is absurd dat filmpjes van agenten verschijnen op internet, waarbij wordt gevraagd waar ze wonen."