Drie mensen liepen schotwonden op bij rellen Rotterdam

Bij de rellen van gisteravond in Rotterdam zijn niet twee maar drie mensen gewond geraakt door een kogel. Dat meldt de politie vanavond. Zij liggen alle drie in het ziekenhuis. Of sprake is van levensbedreigende verwondingen kon een woordvoerder niet zeggen.

Eerder werd vier gewonden gemeld door kogels, maar dat bleek een misverstand.

Rond de rellen zijn volgens de politie 51 relschoppers opgepakt. Een deel van deze groep is inmiddels op vrije voeten.

Op de vraag of de drie allen zijn geraakt door politiekogels antwoordde de woordvoerder dat er "geen signalen zijn dat er vanuit de menigte is geschoten". Ze kon ook niet bevestigen dat de gewonden vielen door politiekogels. De rijksrecherche doet onderzoek naar de zaak.

Een agent belandde in het ziekenhuis met een gebroken bovenbeen. Tientallen politiemedewerkers liepen lichte verwondingen en gehoorschade op door vuurwerk en stenen die naar hen werden gegooid.