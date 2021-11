Puinruimen na de rellen: 'Mijn Rotterdamse hart huilt'

De sporen van de rellen gisteravond zijn in de vroege ochtend nog zichtbaar in het centrum van Rotterdam. "Rond de uitgebrande politiewagen is het echt een puinhoop", zegt NOS-verslaggever Marc Hamer. "Daar zie je uit de grond getrokken verkeersborden, gebroken glas, stenen, fietsen: van alles."

Omstreeks 08.00 uur verschijnen de veegploegen om de Coolsingel weer schoon te maken. Ze gooien de uitgebrande scooters, fietsen en andere brokstukken in een vuilniswagen. Halverwege de ochtend is de grootste rommel opgeruimd.

Schaamte

Een passant omschrijft de situatie als een puinhoop. "Demonstreren is prima, maar zo tekeergaan heeft er niets mee te maken. En dat in onze stad. Ik schaam me kapot als Rotterdammer."

Zeker zeven mensen zijn gewond geraakt. Een onbekend deel van hen is getroffen door politiekogels. "Ze hadden nog meer gericht moeten schieten", zegt de Rotterdammer daarover.