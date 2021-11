Rellen, kogels en geweld: waarom liep het dit weekend zo uit de hand?

Nadat het in Rotterdam uit de hand was gelopen, volgden rellen in andere steden. Typisch copycatgedrag, zegt Eysink Smeets. "De drempel voor rellen in andere steden werd lager. Het een steekt het ander aan. Goed voorbeeld doet volgen, maar slecht voorbeeld ook."

Sociale media hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld, zei Max Daniel van de Nationale Politie gisteren. "Het wordt getweet, of het gaat via Instagram of Facebook. Of ze bellen elkaar op. 'Da's lekker spannend, lekker rellen met de politie, stenen gooien.' Zo komen er steeds meer jongeren in andere steden bij, en zo krijg je eigenlijk iets dat wij als politie echt niet willen."

'Dé relschopper bestaat niet'

Op de vraag wie al die mensen zijn die dit weekend de straat op gingen, is geen duidelijk antwoord te geven. Het is een gemêleerd gezelschap, zeggen de deskundigen. Van Stekelenburg: "Dé relschopper bestaat niet. Het waren eclectische stemmen die je zag." Demissionair minister Grapperhaus maakte een onderscheid tussen rellende jongeren die stenen en zwaar vuurwerk naar de politie gooien en mensen die "echt extreem geweld gebruiken, specifiek gericht op politie- en brandweermensen".

Van Stekelenburg zegt dat er mensen zijn die rellen met een politiek motief, "die ontzettend boos zijn over iets dat er in hun omgeving gebeurt, dus nu bijvoorbeeld om corona en het vuurwerkverbod", en mensen die "rellen om het rellen". "En het kan ook een combinatie zijn. Je ziet vaak een grote samensmelting van allerlei motieven."

Wat opvalt is de jonge leeftijd van de relschoppers, zegt Ernst Pols van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. "Een aantal minderjarigen, dat is natuurlijk sowieso een punt van zorg. Maar ook jongvolwassenen, dus 18 of 19 jaar."

Een verklaring daarvoor geven vindt hij moeilijk. "Het onderzoek is nog maar net gestart, de tijd zal het moeten leren. Als het stof is neergedaald en de aanhoudingen zijn verricht, kunnen we pas precies zeggen waar het geweld vandaan komt."