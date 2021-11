Helibeelden van rellen Rotterdam, politie wil nog meer video's

De politie heeft in het AVRO-TROS-programma Opsporing Verzocht nieuwe beelden getoond van de rellen in Rotterdam, afgelopen vrijdag. De beelden zijn gemaakt vanuit een helikopter. Te zien is hoe groepen relschoppers losgaan op een politieauto en hoe zwaar vuurwerk wordt afgestoken.

Dit zijn de beelden zoals ze op tv te zien waren: