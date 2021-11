173 mensen opgepakt na rellen, 'veel zullen volgen'

In Rotterdam liep vrijdagavond een protest tegen de coronamaatregelen uit de hand. De politie schoot gericht op een aantal relschoppers. Het afgelopen weekend waren er rellen in onder meer Den Haag, waarbij onder meer zwaar vuurwerk en stenen werden gegooid naar hulpverleners. Volgens Grapperhaus ging het op sommige plekken om "zeer georganiseerd geweld", zonder aanwijsbare maatschappelijke of politieke intentie.

Volgens de minister van Justitie en Veiligheid merkt de politie dat er door de coronamaatregelen een tweedeling is ontstaan. "Het is belangrijk dat we daarover in gesprek blijven met elkaar. Wat er afgelopen weekend is gebeurd, heeft echter niks meer met een discussie te maken. Hier zal ik samen met burgemeesters, het OM en de politie altijd sterk tegen blijven optreden."

Een overzicht van de rellen van dit weekend in beeld: