Nogmaals 1000 euro voor Limburgse huishoudens na watersnood

Limburgse huishoudens die het zwaarst zijn getroffen door de watersnood van afgelopen zomer, krijgen nogmaals 1000 euro uit het Nationaal Rampenfonds. Het fonds stelt ook geld ter beschikking aan lokale fondsen, die daarmee "bijzonder schrijnende gevallen" kunnen helpen.

Begin december ontvangen mensen die eerder ook 1000 euro uit het fonds kregen, automatisch nogmaals dat geldbedrag op hun rekening. Ze hoeven daarvoor geen aanvraag in te dienen.

"Wij beseffen dat een gift van 1000 plus 1000 euro voor veel huishoudens slechts een bescheiden bijdrage is aan de oplossing van de financiële problemen door de ramp", zegt secretaris Geert Jan Hamilton van het Nationaal Rampenfonds. "Wij willen daarom voor schrijnende gevallen een extra uitkering mogelijk maken."

Lokaal fonds

Voor die extra uitkering kunnen mensen bij de lokale fondsen terecht, die bij elkaar 3 miljoen euro krijgen om te verdelen. Dat geld is voor mensen die in een sociaal en financieel kwetsbare situatie zitten. De gedachte hierachter is dat lokale fondsen beter weten bij welke mensen of organisaties de nood het hoogste is. Gemeenten waar meer huishoudens getroffen zijn, krijgen naar verhouding meer geld.

Afgelopen juli werden delen van Duitsland, België en Nederland getroffen door zware overstromingen. In Limburg viel extreem veel regen. Het leidde tot forse schade.

Verzekeraars hebben nog niet alle schademeldingen van particulieren afgehandeld. De totale verzekerde schade wordt geschat op zo'n 160 tot 250 miljoen euro.