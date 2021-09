Meer dan 1400 extra verzoeken uit Limburg voor bijdrage uit opbrengst Giro 777

Het Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft afgelopen twee weken 1400 nieuwe verzoeken ontvangen van gedupeerden om een bijdrage uit de opbrengst van Giro 777 voor schade door wateroverlast. Een woordvoerder van het NRF zegt tegen 1Limburg dat er nu in totaal 2800 aanvragen zijn ingediend.

Bij de eerste groep ging het aanvankelijk om 1700 aanvragen. "Maar een aantal mensen had onbedoeld twee of drie keer een poging voor een aanvraag gedaan", aldus de woordvoerder. "Dat kwam omdat het computersysteem in het begin niet aan iedereen de automatische ontvangstbevestiging stuurde, of die ontvangstbevestiging kwam in de mailbox bij de spam terecht."

Uiteindelijk bleven er dus 1400 huishoudens over. "Daarvan heeft iedereen intussen definitief 1000 euro ontvangen of krijgt dat uiterlijk deze week overgemaakt", zegt de woordvoerder. De tweede groep aanvragen wordt nu door het NRF in behandeling genomen. "Deze mensen krijgen, na een beoordeling, de 1000 euro voor 1 oktober overgemaakt."

Voorwaarden versoepeld

Aanvankelijk eindigde de termijn om de gift aan te vragen op 16 augustus. De deadline werd verlengd naar 1 september. Ook de voorwaarden waaraan gedupeerden moesten voldoen om in aanmerking te komen voor de gift van 1000 euro werden versoepeld.

Het NRF kwam tot dit besluit omdat veel gedupeerden niet in aanmerking bleken te komen voor de gift van 1000 euro. De eis dat het water in huis tot plinthoogte of hoger stond, kwam te vervallen. Hierdoor kwamen gedupeerden met onder meer ondergelopen kelders, bergingen en tuinen ook in aanmerking voor de gift.

Het NRF haalde met een nationale inzamelingsactie via Giro 777 ruim 11 miljoen euro op, afkomstig van ongeveer 190.000 donateurs. Dat bedrag is daarna nog met ruim 2 miljoen euro aangevuld dankzij een actie van Omroep Max. Het Watersnoodmuseum in Zeeland haalde ruim 11.000 euro op voor slachtoffers van de overstromingen in Limburg.