'Veel Limburgers waren niet voorbereid op overstroming'

Voor de watersnood van juli dit jaar waren veel inwoners van Noord- en Midden-Limburg niet voorbereid op een overstroming. Dat blijkt uit een enquête onder inwoners in het gebied van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.



63 procent van de inwoners maakte zich voorheen geen zorgen om overstromingen, na de watersnood is dat gedaald naar 37 procent. Een evacuatie vanwege een overstroming was voor driekwart van de inwoners vóór juli geen punt van zorg, meldt L1.

Huis verlaten

Aan het onderzoek van de veiligheidsregio deden 2219 inwoners mee. Van hen woonde 40 procent in een gebied waar inwoners het advies kregen te evacueren vanwege het hoogwater. Het overgrote deel trof maatregelen om eigendommen te beschermen: 64 procent zette de inboedel hoger, 42 procent plaatste zandzakken en 17 procent bracht spullen naar elders. Driekwart van deze mensen kreeg daarbij hulp van buren, vrienden of familie.

Onverwacht

De helft van de inwoners die te horen kregen dat ze hun woningen moesten verlaten, had helemaal niet verwacht dat ze zouden moeten evacueren. Ruim vier op de vijf mensen waren ook niet van plan om weg te gaan, tot ze het dringende advies kregen om hun huis te verlaten. Maar niet iedereen vertrok, blijkt uit het onderzoek. Vaak bleef iemand achter om op het huis te letten. In een kwart van de gevallen bleef het hele huishouden thuis.

Bijna 10 procent van de respondenten hield schade over aan de overstroming.

Zijn we klaar voor watersnoodrisico's in de toekomst? NOS op 3 zocht het uit: