Wekdienst 13/11: Nieuwe coronamaatregelen van kracht • Intocht Sinterklaas

Het Nederlands elftal neemt het vanavond op tegen Montenegro in de strijd om WK-kwalificatie en speelt dinsdag in Rotterdam tegen Noorwegen. Door de nieuwe coronamaatregelen wordt de wedstrijd tegen de Noren in een leeg stadion gespeeld. Dat kan op onbegrip rekenen van bondscoach Louis van Gaal.

"Ik vind het doodzonde. Het Nederlands elftal kan het volk verbinden, dat heeft het in het verleden gedaan en nu ook. Het voetbal heeft alles gedaan om corona te vermijden en er is niets gebeurd in de stadions. Dat is gecontroleerd en bevestigd door het RIVM. Dus dan getuigt zo'n maatregel niet van gezond verstand. En ja, ik vind het onrechtvaardig."