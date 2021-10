Voormalig Trump-adviseur Bannon blijft weg bij onderzoek Capitool-bestorming

Steve Bannon, voormalig adviseur van de Amerikaanse oud-president Trump, is vandaag niet komen opdagen bij de speciale parlementscommissie die de bestorming van het Capitool, op 6 januari, onderzoekt. De commissie heeft het Openbaar Ministerie inmiddels gevraagd om Bannon te vervolgen voor minachting van het Congres, iets dat in de VS strafbaar is.

Vorige week werd bekend dat Trump zijn voormalige medewerkers heeft opgeroepen om zich niet door de commissie te laten ondervragen. Bannon liet weten dat hij het advies van Trump opvolgt. Hij is met Trump van mening dat de gesprekken die zij voerden vertrouwelijk waren en dat de commissie hen niet kan dwingen om de inhoud bekend te maken.

Cruciaal punt

Het onderzoek is nu volgens correspondent Lucas Waagmeester op een cruciaal punt beland. Justitie, en daarna de rechter, zullen nu moeten toetsen of de gesprekken tussen Trump en zijn medewerkers vallen onder de geheimhouding waarop een president recht heeft. Volgens de parlementscommissie is dit recht vervallen nu Trump geen president meer is.

Een andere voormalige medewerker die voor vandaag was opgeroepen, komt mogelijk ook niet opdagen. Van twee oud-medewerkers die morgen gehoord zouden worden, is dat eveneens onduidelijk. In totaal heeft de commissie negentien oud-medewerkers gedagvaard.

Protestbijeenkomst

Er zijn ook oud-medewerkers die zich wel door de commissie laten horen. Daar zijn ook medewerkers bij die op 6 januari de protestbijeenkomst voor het Witte Huis organiseerden tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen in november. Het doel van de commissie is om te achterhalen in hoeverre Trump verantwoordelijk was voor de bestorming van het Capitool.

Trump herhaalde bij de protestbijeenkomst dat de Democraten hadden gefraudeerd, een bewering die keer op keer onjuist is gebleken. Hij droeg zijn aanhang op om zich niet bij zijn nederlaag neer te leggen en naar het Capitool te gaan. Daar was de Senaat bijeen om de verkiezingsuitslag te bekrachtigen. "Fight like hell", zei hij, wat zoveel betekent als "vecht of je leven ervan afhangt".