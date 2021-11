Gewonde bij brand in Den Haag, vijf woningen ontruimd

In Den Haag is bij een woningbrand vannacht iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de veiligheidsregio.

De brand brak rond 03.30 uur uit op de tweede etage van een woning aan de Oude Haagweg. De brandweer zette meerdere eenheden in om het vuur te bestrijden en evacueerde mensen uit omliggende panden.

In totaal zijn vijf huizen ontruimd, inclusief de woning waar de brand uitbrak. Die is tijdelijk onbewoonbaar, zegt de veiligheidsregio. Bewoners van de vier andere ontruimde huizen konden na een controle door de brandweer weer terug naar huis.