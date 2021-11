Opnieuw supportersgeweld na derby in Enschede

Na afloop van de voetbalwedstrijd FC Twente-Heracles is het gisteravond tot ongeregeldheden gekomen.

Een aantal supportersbussen van Heracles raakte zwaar beschadigd. Supporters van FC Twente gooiden de ruiten in met stenen. Ook zou er volgens RTV Oost met vuurwerk zijn gegooid.

De derby tussen de ploeg uit Enschede en die uit Almelo lag van tevoren onder een vergrootglas. Vorige maand nog ging het helemaal mis bij de derby's NEC-Vitesse in Nijmegen en MVV-Roda in Maastricht.

Om herhaling te voorkomen riep Heracles-trainer Frank Wormuth de fans op om zich te gedragen. "Voetbal is sport en daar hoort absoluut emotie bij tijdens de wedstrijd. Maar vooraf of na de wedstrijd moeten er geen confrontaties tussen fans zijn. Daar ben ik geen vriend van", zei hij.

Directeur Jan-Willem Brüggenwirth van FC Twente zei in De Telegraaf: "We hopen op een mooie en sportieve voetbalavond, waarin het Twentse voetbal zich van zijn beste kant laat zien. Zowel op het veld als op de tribune."

Derby van het Oosten

Aanvankelijk ging alles goed tijdens de 'derby van het Oosten' gisteravond. Op de tribunes geen onvertogen woord tijdens de wedstrijd. FC Twente won met 1-0. Maar na afloop ging het buiten het stadion alsnog mis. Getuigen vertellen dat de bussen waarin de Heracles-supporters terug naar Almelo zouden gaan, bij vertrek werden opgewacht door Twente-supporters. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid, waarbij ook een nitraatbom zou zijn gegooid.

Eerder deze week ging demissionair minister van Justitie Grapperhaus in gesprek met de KNVB, politie en burgemeesters van speelsteden over de rellen van de afgelopen weken. De partijen werken nu aan plan met extra maatregelen om de overlast door relschoppers in en rond het stadion aan te pakken. Dat plan moet later deze maand klaar zijn.