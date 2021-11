Aanpak voetbalgeweld: 'Burgemeesters hebben de middelen, maar gebruiken ze niet'

Maar is er wel sprake van een trend van toenemend supportersgeweld? Volgens Otto Adang, gedragswetenschapper en lector Openbare Orde en Gevaarbeheersing aan de Politieacademie, is het nog te vroeg om dat te zeggen. "Het is afwachten, maar het valt wel op. Voor corona waren er natuurlijk ook weleens incidenten, maar dat was beheersbaar."

Dat het komt door opgekropte agressie in de coronaperiode is onzin, zegt Adang. "Het werkt niet zo dat een soort reservoir aan agressie vol raakt en vervolgens tot uiting komt. Dan zou je dat ook op andere plekken moeten terugzien. Agressie vormt zich door interactie tussen groepen mensen en de context. Bij NEC ging het bijvoorbeeld om de eerste ontmoeting met Vitesse in jaren, omdat NEC een tijd lang in de eerste divisie heeft gespeeld."

Omgevingsverbod en meldplicht

Ook andere factoren spelen een rol. "Bij sommige clubs hebben de thuissupporters een soort vrijstaat gecreëerd, waar er niet of nauwelijks sprake is van toezicht en handhaving door clubs", weet de gedragswetenschapper.

Adang wijst bijvoorbeeld op dubieuze spandoeken die gedoogd worden. "Dan kun je je afvragen hoeveel de clubs zelf doen. Een gebrek aan scherpte zou wel een corona-effect kunnen zijn. Een ander mogelijk corona-effect is dat supporters na anderhalf jaar stilte uitproberen met welk gedrag ze weg kunnen komen."