Burgemeesters pleiten voor strafpunten en gesloten vakken bij supportersgeweld

"De opgeklopte sfeer hebben we allemaal laten ontstaan, want het is toch leuk? Het is de charme. Maar als het dan even misgaat, gaat de vlam in de pan", zegt Depla, die er op 23 mei als burgemeester zelf nog te maken had gekregen na een geweldsexplosie tegen de politie in Breda na de promotiewedstrijd NAC-NEC.

"Dit hoort niet bij het voetbal. Het is niet leuk om een stedenstrijd tussen Arnhem en Nijmegen of Tilburg en Breda via een voetbalwedstrijd te voeren."