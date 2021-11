ProRail betaalt verkeersleiders compensatietoeslag

ProRail gaat verkeersleiders een compensatietoeslag betalen vanaf 1 december, meldt het bedrijf. Het is een extra maatregel om het personeelstekort bij de verkeersleiding tegen te gaan.

Het gaat om een tijdelijke compensatietoeslag voor treinverkeersleiders en decentrale verkeersleiders. "Deze toeslag benadrukt onze dank voor hun werk. Maar we weten ook dat dit het probleem van onderbezetting en treinuitval niet oplost." ProRail heeft een tekort van 60 verkeersleiders op een totaal van ongeveer 750. De werkdruk neemt toe, zegt het bedrijf, onder meer vanwege de flexibiliteit die gevraagd wordt.

Eerder terugkomen van vakantie, vrije dagen opgeven of geen pauze kunnen nemen worden als voorbeeld genoemd.

Voicemail later beluisterd

ProRail kampt al langer met een personeelstekort. Omdat er niet genoeg verkeersleiders zijn vallen de treinen op sommige trajecten uit. Zo reden er dinsdagochtend geen treinen tussen Utrecht en Arnhem, Utrecht en Rhenen en Barneveld Centrum en Ede-Wageningen omdat er niet genoeg verkeersleiders waren.

Op woensdag zouden op verschillende trajecten in het land geen treinen rijden, maar dat lukte uiteindelijk toch, omdat een verkeersleider zijn voicemail later had beluisterd en toch bleek te kunnen werken.

Deze week ging NOS langs bij ProRail in Utrecht, waar treinverkeersleiders worden opgeleid: