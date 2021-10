Partijen formatie naderen elkaar over stikstof, onteigening niet meer taboe voor CDA

Stikstofwet is niet genoeg

Het stikstofprobleem in een notendop: er komt meer stikstofoxide en ammoniak terecht in natuurgebieden dan de bedoeling is, waardoor die natuur minder divers wordt. Het grootste deel van die stikstof komt van de veeteelt. Afgelopen voorjaar werd de stikstofwet aangenomen, waarmee op de lange termijn wordt voldaan aan de Europese milieuregels.

Maar er moet nog meer gebeuren, want anders dreigen er zaken vast te lopen in Nederland. Stikstof wordt namelijk niet alleen door landbouw uitgestoten, maar ook door de industrie, luchtvaart en de bouw. Ruim twee jaar geleden kwam de bouw in Nederland deels stil te liggen omdat er geen 'stikstofruimte' meer was.

Meer dan honderd bouwprojecten zijn de afgelopen tijd voor de rechter gesneuveld en nog elke week spannen milieuorganisaties rechtszaken aan om nieuwe vergunningen te blokkeren. De druk is dus groot op Den Haag om met een oplossing te komen, al is het maar omdat er de komende jaren honderdduizenden nieuwe woningen bij moeten om de wooncrisis te bestrijden.

Minder vee een no go

De formerende partijen zoeken dus (stikstof)ruimte en die is voornamelijk te vinden bij de intensieve veehouderij. Vooral voor het CDA, dat van oudsher opkomt voor het boerenbelang, is ingrijpen in de landbouw gevoelig. Boerenorganisatie LTO vreest een eenzijdige focus op het onteigening en waarschuwt dat de boeren "juridisch alles uit de kan zullen halen om voor jarenlange vertraging te zorgen", zo staat in een persbericht.

D66 pleitte twee jaar terug voor halvering van de veestapel. Een rigoureus voorstel dat het startschot was voor de boerenprotesten. VVD en ChristenUnie zagen vooral andere oplossingen zoals innovatie, maar sloten inkrimping niet uit. Voor het CDA was minder vee lang een no go, maar deze zomer wilde de partij eraan dat het onafwendbaar is.

Wat wel taboe bleef was verplicht uitkopen van boeren. Tot nu, blijkt uit de inzet van de partij bij de onderhandelingen. CDA-Kamerlid Boswijk pleit voor oplossingen op maat per regio. De stikstofopgave verschilt namelijk per gebied; in de buurt van kwetsbare natuur moet meer gebeuren dan op andere plekken.