CDA maakt 'pijnlijke keuze': veestapel moet kleiner

'Boerenpartij' CDA stelt voor het eerst dat de veestapel in Nederland kleiner moet worden. In een nieuwe landbouwvisie schrijft de partij dat de stikstofuitstoot sneller omlaag moet dan het demissionaire kabinet wil en dat dit onvermijdelijk gevolgen zal hebben voor de intensieve veehouderij.

In de visie op de landbouw, die vandaag naar buiten is gebracht, zegt het CDA, dat het tegen een regeling blijft die boeren dwingt om te stoppen. De partij wil in de komende tien tot vijftien jaar jaarlijks 1,5 tot 2 miljard euro investeren in een "nieuwe landbouw", die beter is voor de bodem, de natuur en het landschap. Dat geld is onder meer bedoeld voor boeren die aan natuurbeheer en -ontwikkeling gaan doen.

In de stikstofwet staat dat de stikstofuitstoot in 2035 gehalveerd moet zijn. Maar de milieuschade is zo verontrustend, schrijft het CDA, dat de doelstelling vijf jaar eerder gehaald zou moeten worden, in 2030. "We zullen op zoek moeten naar een nieuwe balans, een die recht doet aan de agrarische sector en aan de draagkracht van de aarde."

'Geen doel op zich'

Het inkrimpen van de veestapel is geen doel op zich, benadrukt het CDA, dat van oudsher opkomt voor de belangen van boeren en er ook veel stemmen trekt. Maar het zal wel het resultaat zijn "van verschillende factoren die op elkaar inwerken". De partij stelt dat het tijd is om de 'status quo' te doorbreken "De samenleving verwacht duidelijkheid. Deze duidelijkheid moet een volgend kabinet geven. Daar horen ook pijnlijke keuzes bij."

Verschillende boerenorganisaties zijn van plan om morgen opnieuw te demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Onder meer de actiegroepen Agractie en Farmers Defence Force (FDF) doen mee. CDA-Kamerlid Boswijk zegt in het AD dat hij bij de actie op het Malieveld in Den Haag wil spreken. "Ik wil daar gewoon op dat podium staan en als CDA'er leiderschap tonen."