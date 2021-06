Veel minder boeren stoppen, overgebleven geld naar nieuwe stikstofmaatregelen

Er maken veel minder varkensboeren dan verwacht gebruik van de regeling om te stoppen met hun bedrijf. Daardoor blijft 170 miljoen euro aan subsidie ongebruikt. Dat geld wordt gebruikt voor nieuwe stikstofmaatregelen, die de bouw weer kunnen vlottrekken.

Van de 430 varkensboeren die zich meldden voor de zogenoemde stoppersregeling, zijn uiteindelijk 278 bedrijven echt gestopt. Daardoor is het aanvankelijke doel, het verminderen van stankoverlast in de omgeving, volgens minister Schouten wel gehaald.

Maar de stikstofbesparing, waar de regeling ook voor bedoeld was, valt tegen; er is uiteindelijk ongeveer een derde minder stikstof uitgestoten is dan beoogd.

"We hebben de minister van tevoren gewaarschuwd dat varkensboeren de regeling als een back-upplan hebben gezien", zei Linda Janssen, voorzitter Producenten Organisatie Varkenshouderij, in het NOS Radio 1 Journaal. "Destijds was er de dreiging van de Afrikaanse varkenspest en de prijzen waren niet gunstig. Nu is die dreiging minder en is het met een gezond bedrijf niet voordelig om gebruik te maken van de regeling."

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil 130 miljoen euro van het overgebleven geld gebruiken om meer veehouderijen in de buurt van natuurgebieden uit te kopen. Verder gaat er zo'n 20 miljoen naar walstroom voor de scheepvaart, waardoor schippers hun motoren in de haven kunnen uitzetten. Ook dat scheelt stikstofuitstoot.