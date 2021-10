Topmilitair VS noemt Chinese rakettest 'bijna een Spoetnik-moment'

Spoetnik

"Ik weet niet of het echt een Spoetnik-moment is, maar het zit er wel heel dichtbij", zei hij in het interview. Hij doelt daarmee op de Russische Spoetnik-lancering in 1957, waaruit bleek dat het Russische ruimtevaartprogramma ver voor lag op dat van de VS, met een langdurige ruimtewedloop als gevolg.

China spreekt tegen dat het tests met hypersonische raketten heeft uitgevoerd. Volgens Peking ging het om tests met een ruimtevaartuig dat steeds opnieuw kan worden gebruikt.

Maar Milley gaat ervan uit dat de Chinezen enorme stappen zetten en vindt daarom dat de VS niet achter kan blijven. "Het heeft onze volle aandacht", zei hij. "De Chinezen maken snelle vooruitgang - in de ruimte, op internet en in de traditionele domeinen van land, zee en lucht."

"Als we vooruitkijken naar de komende tien, twintig, vijfentwintig jaar, dan heb ik er geen enkele twijfel over dat China onze grootste geostrategische uitdaging is."

Budgetten

Uitgedrukt in geld besteden de Chinezen veel minder aan hun strijdkrachten dan de VS, maar Milley hecht aan die cijfers weinig waarde. Hij wijst erop dat de loonkosten in China vele malen lager zijn en dat veel technologie wordt ontwikkeld in commerciële staatsbedrijven, waardoor die kosten niet op het officiële defensiebudget drukken.

"Als je de ui helemaal afpelt en een gedetailleerde analyse maakt, dan zie je dat de budgetten van China en de VS veel dichter bij elkaar liggen dan veel mensen denken", aldus Milley.