'Ook China testte hypersonische raket, Amerikanen verrast'

China heeft in augustus in het geheim een test uitgevoerd met een hypersonische raket, meldt de Financial Times. Amerikaanse inlichtingenbronnen zeggen tegen de krant dat ze verrast zijn door de test.

Hoewel de raket zijn doel niet wist te raken, toont de test volgens de bronnen wel aan dat China "verbazingwekkend" veel voortgang heeft geboekt bij het ontwikkelen van een hypersonische raket.

De Chinezen blijken zelfs veel verder te zijn dan de Amerikanen hadden gedacht. "We hebben geen idee hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen", zegt een van de functionarissen. Volgens de Financial Times lijkt de VS China te onderschatten op dit gebied.

Meer landen ontwikkelen nieuwe raket

Behalve China zijn ook onder meer de Verenigde Staten, Rusland en mogelijk ook Noord-Korea bezig met de ontwikkeling van de nieuwe hypersonische raketten. Zulke projectielen halen meer dan vijf keer de snelheid van het geluid, dus zo'n 6200 kilometer per uur. In tegenstelling tot ballistische raketten vliegen hypersonische raketten in banen laag in de atmosfeer. Daardoor kunnen ze hun doel sneller bereiken en is het voor vijanden moeilijker om de raket te onderscheppen.

Het Pentagon heeft nog niet officieel gereageerd op de berichtgeving van de Financial Times.