'China bespaart fors op defensie, India geeft juist veel meer uit'

De top-5 is qua rangschikking niet veranderd, maar opvallend is wel dat India en Duitsland fors meer aan defensie zijn gaan uitgeven. In het Verenigd Koninkrijk groeide het budget ook, maar veel minder. De vijf landen geven dit jaar bij elkaar 1,1 biljoen dollar uit aan defensie, tegenover 1,15 biljoen vorig jaar. Dat is een afname van 4,3 procent.

Rusland blijft sterk

Finbold baseert zich op informatie van de onafhankelijke website Global Firepower. De genoemde uitgaven zijn zo veel mogelijk berekend aan de hand van officiële gegevens die de landen zelf hebben gepubliceerd. Waar die ontbreken, zijn schattingen gemaakt.

Opmerkelijk is dat de vijf 'big spenders' niet per se de sterkste legers hebben. Volgens Global Firepower is de VS militair wel het sterkst, maar op nummer 2 van de krachtmetingsranglijst staat Rusland, dat qua uitgaven niet in de top-5 staat.

Op geringe afstand van Rusland is China nummer 3. Daarna volgen India, Japan, Zuid-Korea, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De nummer 4 qua uitgaven, Duitsland, staat in de krachtmetingsranglijst pas op de vijftiende plek. Nederland is in die lijst nummer 37. In die rangschikking zijn vele factoren meegenomen, zoals mankracht, materieel, logistiek en techniek.