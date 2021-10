Deel OMT spreekt zich uit tegen aparte regels voor ongevaccineerden

De uitspraken van demissionair minister De Jonge over eventuele maatregelen voor ongevaccineerden hebben de discussie daarover verder aangewakkerd. Duidelijk is dat in ieder geval een deel van de leden van het Outbreak Management Team weinig voelt voor die optie. Naast praktische bezwaren vrezen ze een tweedeling in de samenleving.

De Jonge sloot gisteren niet uit dat er speciale maatregelen komen voor mensen die niet zijn geprikt. Dat is volgens hem "ter bescherming van de mensen die het risico lopen om in het ziekenhuis te komen, zodat de zorg voor ons allemaal toegankelijk blijft". De coronaminister wilde niet zeggen over welke maatregelen er wordt nagedacht.

Het kabinet heeft de experts van het OMT, het belangrijkste adviesorgaan op coronagebied, gevraagd om eerder bijeen te komen om een advies uit te brengen. Die bijeenkomst is morgen, maar enkele leden uiten in de media al ideeën.

Vaker testen bij klachten

De OMT-experts benadrukken daarbij vooral dat de basismaatregelen beter moeten worden nageleefd. Ze pleiten voor een betere handhaving op de QR-code en vinden dat mensen waar mogelijk moeten thuiswerken. Waar geen QR-code geldt, is de 1,5 meter belangrijk, oordelen ze. Ook de uitbreiding van de mondkapjesplicht en het testen bij klachten worden belangrijk geacht.

In een representatieve steekproef van I&O Research bleek onlangs dat de testbereidheid bij niet-gevaccineerden lager is dan bij mensen die wel zijn geprikt. Van de niet-gevaccineerden gaf 34 procent aan zich niet te laten testen als ze ziek zouden worden. Bij de gevaccineerden is dat percentage 69 procent.