Duitse politie houdt busje met 31 Irakezen aan

Sinds afgelopen zomer is het aantal migranten dat via Polen in Duitsland arriveert snel toegenomen. Het zijn vooral Irakezen, Iraniërs, Syriërs en Jemenieten die via de grens tussen Wit-Rusland en Polen de EU binnenkomen.

EU-landen beschuldigen de Wit-Russische president Loekasjenko ervan dat hij duizenden migranten de grens met EU-landen laat oversteken. Die migranten zouden actief worden opgehaald in landen als Irak en Afghanistan, als vergelding voor de sancties die westerse landen in juni instelden tegen Wit-Rusland in verband met mensenrechtenschendingen.

De EU-leiders hebben gisteren in Brussel gezegd dat ze druk op Loekasjenko zetten om daarmee op te houden. Mogelijk volgen nieuwe sancties als hij dat niet doet.