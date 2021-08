Na Litouwen bouwt ook Polen een hek bij de grens met Wit-Rusland

De migranten gingen eerst vooral naar Letland en Litouwen. Daar werd in de grensgebieden met Wit-Rusland de noodtoestand uitgeroepen en kregen de grenswachten hulp van militairen. In Litouwen was al besloten om langs de Wit-Russische grens een hek van vier meter hoogte te bouwen.

Terugduwen

Wit-Rusland beschuldigde Litouwen eerder van het terugsturen van migranten, de zogeheten push backs. President Loekasjenko zei dat vandaag ook over Polen. Door de EU wordt hij ervan beschuldigd dat hij migranten uit landen als Irak, Syrië en Afghanistan aanmoedigt om via Wit-Rusland naar de EU te reizen.