Steeds meer illegale migranten via Wit-Rusland naar Litouwen, EU belooft steun

Het is niet de eerste keer dat een land door middel van migranten druk probeert uit te oefenen op de Europese Unie. "Eerder gebeurde het bijvoorbeeld in Libië, ten tijde van Khadaffi. Of in Turkije, vorig jaar maart nog", vertelt Thomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Een ander recent voorbeeld is de migrantenstroom van Marokko naar Spanje afgelopen mei, via de exclave Ceuta.

"De Europese Unie heeft zich bij dit asielbeleid sterk afhankelijk gemaakt van de omringende landen, die mensen moeten tegenhouden om naar de grens met EU-lidstaten te komen. Dat lijkt een heel slim idee, maar als 'derde landen' zich daar niet aan houden, dan is de prijs die je ervoor betaalt deze kwetsbaarheid."