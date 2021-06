EU legt zwaardere sancties op aan Wit-Rusland

Correspondent Iris de Graaf:

Deze sancties, met name ook gericht op de petroleumindustrie, zullen Wit-Rusland vrij hard treffen. Het is een grote klap voor de industrie daar, maar tegelijkertijd heeft Rusland de afgelopen jaren steeds meer geïnvesteerd in zijn buurland. Rusland is veruit de grootste handelspartner: 45 procent van de investeringen in Wit-Rusland komt nu van Rusland.

Oppositieleider Tichanovskaja heeft afgelopen tijd aangedrongen op dit soort sancties, bedoeld om staatsbedrijven en daarmee Loekasjenko te raken. Maar hoe meer sancties vanuit de EU, hoe afhankelijker Wit-Rusland wordt van Moskou. Een gevolg is dan ook dat Loekasjenko meer in de armen van president Poetin wordt gedreven.

In hoeverre de sancties het regime aan het wankelen brengen, hangt dan ook af van in hoeverre Rusland zal bijspringen. Ik verwacht dat Moskou in het gat springt, maar ook Rusland zit financieel in zwaar weer en steun aan Wit-Rusland zal een zware financiële last zijn.