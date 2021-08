Litouwen gaat hek bouwen aan grens Wit-Rusland, migratie vanuit Irak neemt af

Litouwen gaat een hek bouwen aan de grens met Wit-Rusland om de ongecontroleerde stroom van illegale migranten een halt toe te roepen. De Seimas, het Litouwse parlement, is akkoord gegaan met het pakket maatregelen ter waarde van 150 miljoen euro om de oostgrens te beschermen.

Het Baltische land kampt sinds juni met een toenemende instroom van illegale migranten vanuit Wit-Rusland. Dit jaar kwamen al 4100 mensen via Wit-Rusland het land binnen, vijftig keer zoveel als in 2020.

Ook andere EU-buurlanden van Wit-Rusland worden overvallen door migratie. Polen zag het afgelopen weekend drie keer zoveel migranten de grens illegaal oversteken als in heel 2020. In Letland, waar 160 migranten zijn aangehouden, overweegt de regering de noodtoestand in de grensregio uit te roepen.

Wraak voor sancties

Volgens de landen laat de Wit-Russische dictator Loekasjenko de migranten bewust door, als vergelding voor Europese sancties die tegen zijn regime zijn ingesteld. De Poolse onderminister van Binnenlandse Zaken sprak vorige week over een "hybride oorlog", waarbij "immigranten als levend wapen" worden gebruikt.

Loekasjenko heeft de aantijgingen nooit ontkend. Dit voorjaar hintte hij al eens op het doorlaten van migranten als wraak voor de sancties. Volgens Litouwen haalt Wit-Rusland de migranten zelfs actief op uit Irak. De migranten zouden vanaf het vliegveld van Minsk worden begeleid naar de westelijke grens.

Vluchten uit Irak geschrapt

Litouwse en Europese politici voerden de afgelopen tijd gesprekken met de Iraakse autoriteiten in de hoop de migratiestroom een halt toe te roepen. Twee derde van de migranten die de grens de afgelopen weken overstaken heeft de Iraakse nationaliteit.

De Iraakse luchtvaartautoriteit kondigde dit weekend aan alle passagiersvluchten naar Wit-Rusland te schrappen. Het land haalt volgens persbureau DPA vandaag 200 Irakese staatsburgers op. Volgens de Litouwse minister Landsbergis van Buitenlandse Zaken hebben zo'n 300 Irakezen aangegeven te willen terugkeren naar hun thuisland.

De Europese Commissie zegt de opstelling van Irak te waarderen en hoopt dat het schrappen van de vluchten een oplossing van de migratiecrisis is. De instroom lijkt inderdaad een halt toegeroepen: de Litouwse grenswacht heeft de afgelopen dagen geen melding meer gemaakt van migranten die illegaal de grens overstaken.

Het is nog onduidelijk wat er met de duizenden aangehouden migranten moet gebeuren. Doordat Litouwen, evenals Letland en Polen, relatief kleine asielfaciliteiten heeft, zijn de migranten opgevangen in in allerijl gebouwde tentenkampen in slechte omstandigheden.