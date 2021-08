'Agressief gedrag Wit-Rusland onacceptabel', EU veroordeelt illegale migratie

In Wit-Rusland hebben de autoriteiten opnieuw opgetreden tegen het onafhankelijke persbureau Belapan. Bij meerdere journalisten en medewerkers is huiszoeking gedaan en de hoofdredacteur is gearresteerd.

In een verklaring zeggen de autoriteiten dat de hoofdredacteur en twee medewerkers worden verdacht van de organisatie van en deelname aan activiteiten die de openbare orde bedreigen. Belapan werd opgericht in 1991 en is volgens de journalistenvakbond het oudste onafhankelijke persbureau in Wit-Rusland.

Gisteren werd bekend dat de opgepakte kritische journalist Roman Protasevitsj een eigen nieuwssite is begonnen met een regeringsgezind geluid, waarschijnlijk onder druk van het regime. Hij zit in huisarrest in Minsk. In mei werd het vliegtuig waarin hij en zijn vriendin zaten gedwongen om te landen in de Wit-Russische hoofdstad. Daar werden ze aangehouden.