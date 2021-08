Gevangen Wit-Russische dissident opent regeringsgezinde nieuwssite

De 26-jarige Protasevitsj werd in mei samen met zijn vriendin gearresteerd door de Wit-Russische veiligheidsdienst, nadat het vliegtuig waarin hij zat, door de Wit-Russische autoriteiten tot landen was gedwongen. Hij werd vastgezet en verscheen een maand later op een persconferentie over wat het Wit-Russische regime het "nepnieuws" noemde over de gedwongen landing van het vliegtuig.

Tijdens die persconferentie leek Protasevitsj ook al gebrainwasht; hij zei dat hij zich schuldig had gemaakt aan het organiseren van massale demonstraties die uitliepen op rellen. Ook verklaarde hij respect te hebben voor president Loekasjenko.

"Geen vrij man"

Vanuit Moskou zegt correspondent Geert Groot Koerkamp niet verbaasd te zijn over het mediakanaal van Protasevitsj. "Hij is geen vrij man, hij is een gijzelaar", aldus Groot Koerkamp. "Niemand weet waarmee ze hem hebben bedreigd."

Groot Koerkamp denkt dat het regime zichzelf een plezier doet met de regeringsgezinde boodschappen van Protasevitsj ("Kijk eens hoe ver we hem kunnen krijgen"), maar dat het ook een signaal is voor andere dissidenten. Het laat zien hoe ver Loekasjenko en zijn getrouwen willen gaan als ze tegenstanders in handen krijgen. De boodschap is dat ieder verzet zinloos is.