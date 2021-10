'Personeel Facebook sloeg ruim voor Capitoolbestorming al alarm'

Direct na de verkiezingen, toen Donald Trump zijn eerste claims over verkiezingsfraude uitte, plaatste een medewerker op 5 november 2020 een bericht op Workplace over een populaire opmerking onder een nieuwsbericht met een link die leidde naar nepnieuws.

"We doen niet alleen niets tegen in potentie opruiende desinformatie over de verkiezingen in comments, maar we versterken ze ook nog eens en verspreiden ze verder", stond er in het interne bericht.

Te snel opgeheven

Volgens verbolgen medewerkers heeft Facebook te snel de vele maatregelen opgeheven die het bedrijf had ingesteld om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Dat was ook de conclusie in een interne evaluatie van Facebook, blijkt uit de documenten, waarin staat dat er te weinig is gedaan tegen de zogenoemde Stop the Steal-beweging, waardoor Trump-aanhangers onder aanvoering van de oud-president nagenoeg ongebreideld de ruimte kregen om de verkiezingsuitslag te betwisten.

Klokkenluider Haugen vindt dat Facebook investeerders en het publiek heeft misleid over de rol die het bedrijf heeft gespeeld bij de Capitoolbestorming, maar tegenover CNN bestrijdt Facebook dit beeld. Haugen, die recent in haar strijd tegen haar oud-werkgever steun zou hebben gekregen van eBay-miljardair en Facebook-criticus Pierre Omidyar, zou alleen documenten hebben gedeeld die het bedrijf in een kwaad daglicht zetten.

"De verantwoordelijkheid voor het geweld op 6 januari ligt bij degenen die het Capitool hebben aangevallen en degenen die deze mensen hebben aangemoedigd", zegt een woordvoerder tegen de nieuwszender. Een dag na de Capitoolbestorming blokkeerde Facebook het account van Trump op zowel Facebook als Instagram.