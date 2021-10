Trump lanceert eigen sociale netwerk 'tegen tirannie van Big Tech'

Donald Trump heeft een eigen sociaal netwerk opgezet. Genodigden mogen vanaf volgende maand een account aanmaken op Truth Social, vanaf begin volgend jaar is ook de rest van het publiek welkom.

De Amerikaanse oud-president, die van Twitter en Facebook werd verbannen vanwege de bestorming van het Amerikaanse Congres, zegt het nieuwe medium te hebben opgezet om wat hij noemt "de tirannie van 'Big Tech'". "De Taliban zijn enorm groot op Twitter, maar jullie favoriete Amerikaanse president wordt het zwijgen opgelegd. Onacceptabel."

"Iedereen vraagt me altijd waarom niemand iets doet tegen Big Tech. Nou, dat gaan we binnenkort doen!"

Twitterkloon

Uit schermafbeeldingen van de nieuwe dienst valt af te leiden dat Truth Social gebaseerd is op Twitter, het favoriete sociale medium van Trump. Gebruikers kunnen korte teksten of foto's sturen, 'truths', of berichten van anderen 'retruthen'. Ook worden accountnamen voorafgegaan door het door Twitter gebruikte @.

Volgens de begeleidende tekst is iedereen welkom op het nieuwe platform, dat "een open, vrije en eerlijke wereldwijde conversatie stimuleert zonder politieke ideologieën te discrimineren". "We zullen het niet altijd eens zijn, maar we verwelkomen elke mening en de dialoog."

Op de conceptafbeeldingen van de nieuwe app zijn grote mediabedrijven als Variety, Fox News en The New York Times te zien, maar ook gebruikers 'Jane & Jackson' ("het leukste stelletje op Truth!"), de politiek bevlogen 'Rebecca' en singer-songwriter 'Laura Jones' (#ILoveSinging").