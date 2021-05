Zo belandt de 'kwestie-Trump' weer op het bureau van Zuckerberg

"Na alle poeha kunnen we zes maanden wachten tot het circus zich herhaalt", zegt Schaake. In haar ogen is de uitspraak van vandaag dus geen structurele oplossing en is er "echt onafhankelijk toezicht nodig". Iets waar zowel bij Europese autoriteiten als in de VS steeds meer aandacht voor is.

Facebook grootste megafoon voor Trump

Oud-president Trump lijkt ondertussen een definitief antwoord niet te willen afwachten. Deze week is de website 'From the desk of Donald J. Trump' gelanceerd. Het is een soort Twitter-tijdlijn; de oud-president kan hier teksten en video's plaatsen.

Maar ongetwijfeld zal Trump het liefst zien dat hij uiteindelijk mag terugkeren op Facebook: dat is uiteindelijk de grootste megafoon die hij heeft. Zeker aangezien Twitter al heeft gezegd onder geen enkele voorwaarde hem weer opnieuw toe te laten.