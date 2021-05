Facebook moet alsnog zelf bepalen of het Trump definitief blokkeert

Facebook heeft oud-president Trump terecht geblokkeerd. Dat heeft de toezichtsraad van het bedrijf, de zogeheten Oversight Board, geoordeeld. Maar het platform moet wel opnieuw kijken of de verbanning voor altijd is. Hier krijgt Facebook zes maanden de tijd voor.

De toezichtsraad geeft het platform een tik op de vingers: "Door een vage en niet-standaard straf toe te passen en de zaak vervolgens door te verwijzen naar de raad, vermijdt Facebook verantwoordelijkheid." Terwijl Facebook de Oversight Board juist heeft opgezet zodat het niet hoeft te oordelen over de meest ingewikkelde kwestie. Het hete hangijzer komt zo weer terecht op het bureau van topman Zuckerberg.

In een eerste reactie laat Facebook weten het besluit te gaan bestuderen, het bedrijf gaat bepalen welke maatregel tegen Trump "proportioneel" is. Zover bekend heeft de oud-president zelf nog niet op het nieuws gereageerd.

Zaak mogelijk weer terug naar toezichtsraad

Volgens de raad heeft de oud-president met de twee berichten de regels van het platform "ernstig" geschonden. Ook is die van mening dat er inderdaad een "aanhoudend risico" was op geweld. Tegelijkertijd wordt er gesteld dat het niet "passend" is om de schorsing voor onbepaalde tijd te laten doorlopen. Dit omdat deze optie niet bestaat binnen de beleidsregels van Facebook.

In gesprek met journalisten zegt de raad dat Facebook drie opties heeft: Trumps account herstellen, hem permanent verbannen of schorsen voor een bepaalde periode. Tegelijkertijd houdt men er rekening mee dat over zes maanden, dat is de periode die Facebook krijgt om zelf tot een keuze te komen, de zaak weer wordt voorgelegd aan de toezichtsraad.

Bestorming van Capitool

Het sociale netwerk heeft begin januari de accounts van Trump voor onbepaalde tijd opgeschort. Topman Mark Zuckerberg had hiertoe besloten naar aanleiding van de Capitoolbestorming begin januari. Trump plaatste rond die bestorming tot twee keer toe een bericht waarmee hij in de ogen van het platform demonstranten aanmoedigde en daarmee de regels schond.

Volgens Zuckerberg was het gevaar op herhaling te groot.