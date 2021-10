'Woonopstand' in Rotterdam: 'Ze houden geen rekening met ons'

Ook Bianca Sordam (45) moest vertrekken uit de Tweebosbuurt. Zeven jaar lang woonde ze er met haar vier kinderen. Twee jaar geleden verhuisde ze naar de wijk Charlois. "Toen ik hoorde dat ik moest vertrekken was ik echt heel erg verdrietig. Het kwam voor mij als een schok."

In tegenstelling tot De Monte is Sordam niet blij met haar nieuwe woning: "Mijn woonkamer en keuken zijn veel kleiner dan waar ik woonde. Ik heb spullen weg moeten doen omdat ik ze niet kwijt kon. En de woning is in slechtere staat dan waar ik eerst woonde. Vooral de badkamer is erg verouderd."

Ze mist de contacten die ze had in haar oude wijk. "Ik had echt een band met de buurt en de mensen die er woonden. Hier is veel minder sociaal contact." Net als veel andere oud-bewoners heeft Sordam haar dochter nog op dezelfde basisschool gelaten. Bij het schoolplein komen de oud-bewoners elkaar weer tegen. "Ik wilde mijn dochter daar na al die jaren niet weghalen. Elke ochtend kom ik andere ouders tegen die ook zijn verhuisd. De meesten klagen dat de nieuwe woning helemaal niet beter is en dat ze de oude wijk missen."

Ook Sordam steunt het woonprotest: "Met dit woonbeleid houden ze geen rekening met de wensen van de mensen en dat is echt niet fijn. Ik ben per maand 100 euro meer gaan betalen voor mijn woning terwijl die in slechtere staat is. Dat is niet eerlijk."