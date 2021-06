Grote opgave nieuw kabinet: woningtekort gaat tientallen miljarden kosten

"Ik sprak vanmiddag Edwin Dobber", zei SP-Kamerlid Beckerman. "Hij heeft 35 jaar in de Rotterdamse haven gewerkt en nu wordt zijn huis in de Tweebosbuurt gesloopt. Arme mensen moeten oprotten, zei hij." De SP vindt dat er te weinig huizen bij komen voor mensen met een lager inkomen. "We kunnen niks zonder de mensen die daar wonen, dus alsjeblieft geen neerbuigende toon over deze wijken."

Denk-Kamerlid Van Baarle: "Mensen worden gewoon hun huis uit getrapt en gaan veel meer huur betalen." Hij wees op het VN-rapport waarin staat dat in de Tweebosbuurt mensenrechten worden geschonden.

Ollongren zei dat er gewoon verloederde wijken zijn met slechte woningen die "uit noodzaak" moet worden vervangen. Zij zal nog met een reactie komen op het VN-rapport. JA21-leider Eerdmans, voormalig wethouder in Rotterdam, stelde dat de wijkverbetering nodig is. "We hebben dat in Rotterdam in meer wijken gedaan, anders zakken die gewoon door hun hoeven."

Mensen uit andere landen

FvD en de PVV vragen zich af of het woningtekort niet kan worden opgelost door te stoppen met immigratie. FvD-Kamerlid Jansen: "Nederlandse jongeren krijgen geen huis. Die hebben moeite met het aangaan van relaties omdat ze iemand mee moeten nemen naar het huis van hun ouders. Migranten krijgen wel een huis. Willen we Nederland daarvoor helemaal volbouwen? Nog even en dan zijn we een groot industrieterrein."

De minister zei dat er inderdaad veel nieuwe woningen nodig zijn voor immigranten, maar dat dat voor een groot deel arbeidsmigranten zijn. Ollongren: "Zonder de arbeidsmigranten wordt er geen woning meer gebouwd. En in de kassen wordt helemaal niks meer geoogst. We hebben nu eenmaal een economie die afhankelijk is van arbeidsmigranten en die moeten ook ergens wonen."

De partijen die in een nieuw kabinet willen, zullen het eens moeten worden over hoe ze het woningtekort willen aanpakken. Tot die tijd krijgt demissionair minister Ollongren van alle partijen toestemming om geld te reserveren zodat de bouw op de korte termijn in ieder geval niet stil komt te liggen.