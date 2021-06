96-jarige die huis niet verkoopt aan beleggers staat voor iets dat steeds meer gebeurt

Steeds meer huiseigenaren nemen, net als mevrouw Du Maine, het heft in eigen handen bij de verkoop, ook al kan dat betekenen dat ze minder geld voor hun huis krijgen.

Zo verbood Ester Kreuger haar makelaar om het huis van haar en haar man in Utrecht aan beleggers te verkopen. "We voelen ons er niet goed bij om het huis aan een huisjesmelker te verkopen die er vervolgens 2000 euro huur per maand voor vraagt. Dat is maatschappelijk niet goed en voor de wijk niet goed", legt de 36-jarige Kreuger uit.

Het stel woont in een maisonette in een Utrechtse buitenwijk. Kreugers man kocht het huis vijftien jaar geleden, en de waarde van het huis is inmiddels meer dan verdubbeld. "De huizenmarkt is de laatste jaren al zo overspannen, dat zie je aan de prijs van ons eigen huis. Als wij zo makkelijk iets kunnen doen daaraan, waarom zouden we dat dan niet doen? Dat laatste beetje geld boeit ons niet."

Mooi signaal

Dat is niet omdat ze 'rijke stinkerds' zijn, lacht Kreuger. "Wij zien de waarde van geld, wij werken er hard voor. Maar wij zien ook de waarde van de wijk", zegt Kreuger. "Mijn man heeft het hele huis opgeknapt. Ons hart en ziel zit erin, we zijn eraan gehecht. We willen dat iemand dit koopt en er ook zo verliefd op wordt, en al ons bloed, zweet en tranen die erin zitten waardeert. Je wil geen klootzak erin die alleen maar geld wil verdienen. Dat verdient de wijk niet."

De Utrechtse, die een huis in Tiel heeft gekocht, roept andere huisverkopers ook op om hun woning niet aan beleggers te verkopen. "Je hebt zelf in de hand hoe dingen gaan. Het is niet veel werk om tegen je makelaar te zeggen dat je dit niet wil. En zo wordt de huizenmarkt misschien iets minder overspannen."

Een vermindering van het woningtekort levert het niet op, zegt Conijn, want je creëert hiermee geen nieuwe woningen. "Maar het is wel een mooi signaal dat mensen zich maatschappelijk verantwoordelijk voelen hiervoor. Dat kan echt een positief effect hebben voor koopstarters."